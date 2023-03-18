البريقة لتسويق النفط تطمئن المواطنين بأن محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور وعلى مدار الساعة

طمئنت لجنة إدارة الشركة المواطنين بعدم التزاحم وبأن محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور وعلى مدار الساعة واليوم والتي سيتم نشرها لاحقاً علي الصفحة الرسمية للشركة.

وكذلك الأمر لبعض المستودعات التي رصد داخل نطاق توزيعها حركة ازدحام للوقود لاستمرار التزويد وفق المختنقات بها مع توفر الوقود بجميع مستودعات الشركة و تدفقه من المصدر بصورة طبيعية من خلال الموانئ البحرية و المصافي المحلية.

وكما تجدد شركة البريقة لتسويق النفط الدعوة لأصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود من قبل الشركات التابعة التوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة عملا بتوجيهات الحكومة الوطنية و تنفيذاً لتعليماتها في المنشور رقم ((2)) الصادر عنها بتاريخ 2023/2/23م. شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة لدينا بمنظومة المبيعات المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد.

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