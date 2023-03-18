صحيفة أمريكية: الجيش الوطني الليبي شرق البلاد لم يستجيب لطلب الوكالة الدولية للطاقة .. إليكم التفاصيل

ذكرت صحيفة “فايس” الأمريكية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول تأكيد مزاعم الجيش الوطني الليبي بأنه عثر على اليورانيوم ولكن الجيش الوطني الليبي لم يستجيب لطلب الوكالة ولم يدلى بأي تعليق بالخصوص .

وبحسب الصحيفة أن مجموعة فاغنر الروسية ساعدت قائد القوات المسلحة شرق البلاد خليفة حفتر في الاستيلاء على أكبر حقل نفط في ليبيا والذي ينتج 300 ألف برميل يوميًا كما يتحصل حفتر على المساعدات من الإمارات العربية المتحدة ومصر وكذلك روسيا حيث انه سيعمل مع أي شخص يساعده في الحفاظ على سلطته.

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت مؤخرًا إقناع حفتر بالتوقف عن العمل مع مجموعة فاغنر وطرد المرتزقة من البلاد حيث تخشى وكالة المخابرات المركزية من استغلال فاغنر لتدفقات الإيرادات إما من أرباح النفط أو من خلال الاستفادة من شبكات التهريب في البلاد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية