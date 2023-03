قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، إن محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور وعلى مدار الساعة، موضحة أنه سيتم نشرها لاحقا علي الصفحة الرسمية للشركة.

وأضافت الشركة أن ازدحام المواطنين وإن كان مبررا هو ما درجت عليه العادة في مثل هذه المناسبات الدينية التي يتم فيها ازدياد الطلب على الوقود وباقي السلع استعدادا للشهر الفضيل، بحسب الشركة.

وطمأنت الشركة أن الوقود متوفر بجميع مستودعاتها وتدفقه من المصدر بصورة طبيعية من خلال الموانئ البحرية والمصافي المحلية.

وجددت شركة البريقة لتسويق النفط الدعوة لأصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود من قبل الشركات التابعة التوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة عملا بتوجيهات الحكومة الوطنية شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة بمنظومة المبيعات المركزية ووفقا لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظا على الأمن القومي للبلاد، حسب الشركة.

المصدر: شركة البريقة لتسويق النفط

The post البريقة للنفط: الوقود متوفر ومحطاتنا ستكون مفتوحة على مدار الساعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار