التضخم وارتفاع التكاليف يدفع ميلان ومانشستر يونايتد لرفع أسعار تذاكر المباريات

تتواصل آثار التضخم العالمي في الظهور على جميع المجالات الحياتية والتي وصلت هذه المرة إلى ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإي سي ميلان الإيطالي.

ويكافح العريقان الإيطالي والإنجليزي للصمود أمام ارتفاع التكاليف وآثار التضخم وبدأ ذلك بقرار زيادة أسعار تذاكر حضور المباريات بنسبة 5‎%، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها النادي الإنجليزي برفع سعر تذاكره منذ 11 عام.

ويعاني البلدان من أزمات اقتصادية طاحنة، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات الأزمة الأوكرانية وتفاقم التضخم فوق مستوى 10‎% في بريطانيا وبلوغه معدلات هي الأضخم منذ 1985 في إيطاليا وهو ما أثر على الأوضاع المعيشية لشعوب هذه الدول.