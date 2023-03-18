اقتصاد

“البريقة لتسويق النفط” : محطات الشركة والتابعة لها ستكون مفتوحة أمام الجمهور على مدار الساعة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم السبت ، بأن محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور على مدار الساعة و اليومية، وتطمن المواطنين بعدم التزاحم.

وأكدت البريقة بأن المستودعات التي رصد داخل نطاق توزيعها حركة ازدحام للوقود لاستمرار التزويد وفق المختنقات بها مع توفر الوقود بجميع مستودعات الشركة و تدفقه من المصدر بصورة طبيعية من خلال الموانئ البحرية و المصافي المحلية.

وجددت البريقة دعوتها لأصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود من قبل الشركات التابعة التوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة عملا بتوجيهات الحكومة الوطنية و تنفيذاً لتعليماتها في المنشور رقم 2 الصادر عنها بتاريخ 2023/2/23، شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة لديها بمنظومة المبيعات المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد.

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قناة تبادل

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