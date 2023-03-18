مسؤول يكشف سبب ازدحام محطات الوقود في طرابلس

أوضح أحمد المسلاتي، المتحدث باسم شركة البريقة، اليوم السبت أن ازدحام محطات الوقود في طرابلس ناتج عن ازدياد الطلب على الوقود، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وقال المسلاتي، الوقود متوافر بجميع مستودعات الشركة، ويتدفق بصورة طبيعية من المصدر من خلال المواني البحرية.

ودعا المتحدث باسم شركة البريقة، المواطنين لعدم الازدحام، ونؤكد بأن محطات الشركة ستقدم خدماتها إلى المواطنين على مدار الساعة.

وطالب المسلاتي، أصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود، التوجه إلى مستودعات الشركة للتزود بالوقود، شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة لدى منظومة الشركة.