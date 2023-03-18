خاص.. “الشحاتي” يصرح لصدى حيال التصريح الذي أصدره صندوق النقد الدولي

صرح الخبير النفطي “محمد الشحاتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: في الحقيقة قرأت بعناية التصريح الصحفي الذي أصدره صندوق النقد الدولي بعد اكتمال الاجتماعات وهو يعبر عن الموقف الرسمي للصندوق النقد الدولي، وفي هذا التصريح لم يشير الصندوق أنه أوصى المركزي أو الحكومة بتنويع الاقتصاد بل أفصح أن الاقتصاد الليبي وفي خلال المستقبل المنظور سيستمر في الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، وجعل التنويع في نهاية التصريح كخيار في الأفق يجب على السلطات أن تعمل عليه لتعظيم الاستفادة من العوائد النفطية، كما .

وأضاف “الشحاتي” بالقول: أن الصندوق لم يتعرض في تصريحه الصحفي إلى ضرورة رفع الدعم عن المحروقات وهو لا يفعل نظراً لأن رفع الدعم تماماً سياسة لا يوصي بها الصندوق بل يوصي بإصلاح نظام الدعم ومحاولة تخفيضه تدريجياً، هذا التصريح أرى أنه كتب بعناية ودقة لقطع الطريق على محاولة تبرير فرض أي سياسات بكونها توصيات من الصندوق.

وتابع بالقول: علينا الإنتظار لنرى التقرير الشامل الذي سيعده الصندوق وفقاً للمادة الرابعة.

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