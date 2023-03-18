اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية غـدًا

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية بسقف 2000 و3000 دينار ابتداءً من يوم غدًا الاثنين الموافق 19 مارس .
اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :
- توزيع السيولة بفروع مصرف التجاري الوطني بسقف 3000 دينار
- توزيع السيولة بفروع مصرف الوحدة بسقف 2000 دينار
- توزيع السيولة بفروع مصرف الجمهورية بسقف 2000 دينار
- توزيع السيولة بفروع مصرف شمال افريقيا بسقف 2500 دينار
- توزيع السيولة بفروع مصرف الصحاري 3000 دينار
- مصرف الجمهورية وكالة إسبيعة
يوم الأحد 1932022 للرجال
يوم الاتنين 2032023 للنساء
سقف السحب 2000 د.ل
- مصرف التجاري فرع اسبيعة
يوم الأحد 1932023للنساء
يوم الاتنين 2032023للرجال
سقف السحب 3000دل
- مصرف التجاري فرع السواني
يوم الأحد 2032023 للنساء
سقف السحب 4000د.ل
- مصرف الجمهورية فرع الظهرة
سيتم توزيع السيوله يوم الأحد 1932023
- مصرف الجمهورية فرع الصريم
توزيع السيوله يوم الأحد 1932023
- مصرف الجمهورية فرع النجيلة
يوم الأحد 1932023للرجال
يوم الاتنين 2032023للنساء
- مصرف التجاري فرع تاجوراء بسقف 2000 د ل
يوم الأحد 1932023للرجال
يوم الاتنين 2032023للنساء
يوم الثلاثاء 2132023 منحة الابناء
- كافة فروع المصرف التجاري الوطني
يوم الأحد 1932023 بسقف 3000 د ل
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