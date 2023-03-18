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اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية غـدًا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية بسقف 2000 و3000 دينار ابتداءً من يوم غدًا الاثنين الموافق 19 مارس .

اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

  • توزيع السيولة بفروع مصرف التجاري الوطني بسقف 3000 دينار
  • توزيع السيولة بفروع مصرف الوحدة بسقف 2000 دينار
  • توزيع السيولة بفروع مصرف الجمهورية بسقف 2000 دينار
  • توزيع السيولة بفروع مصرف شمال افريقيا بسقف 2500 دينار
  • توزيع السيولة بفروع مصرف الصحاري 3000 دينار
  • مصرف الجمهورية وكالة إسبيعة

يوم الأحد 1932022 للرجال
يوم الاتنين 2032023 للنساء
سقف السحب 2000 د.ل

  • مصرف التجاري فرع اسبيعة
    يوم الأحد 1932023للنساء
    يوم الاتنين 2032023للرجال
    سقف السحب 3000دل
  • مصرف التجاري فرع السواني
    يوم الأحد 2032023 للنساء
    سقف السحب 4000د.ل
  • مصرف الجمهورية فرع الظهرة
    سيتم توزيع السيوله يوم الأحد 1932023
  • مصرف الجمهورية فرع الصريم
    توزيع السيوله يوم الأحد 1932023
  • مصرف الجمهورية فرع النجيلة
    يوم الأحد 1932023للرجال
    يوم الاتنين 2032023للنساء
  • مصرف التجاري فرع تاجوراء بسقف 2000 د ل
    يوم الأحد 1932023للرجال
    يوم الاتنين 2032023للنساء
    يوم الثلاثاء 2132023 منحة الابناء
  • كافة فروع المصرف التجاري الوطني
    يوم الأحد 1932023 بسقف 3000 د ل

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