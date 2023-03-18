اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية غـدًا

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية بسقف 2000 و3000 دينار ابتداءً من يوم غدًا الاثنين الموافق 19 مارس .

اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

توزيع السيولة بفروع مصرف التجاري الوطني بسقف 3000 دينار

توزيع السيولة بفروع مصرف الوحدة بسقف 2000 دينار

توزيع السيولة بفروع مصرف الجمهورية بسقف 2000 دينار

توزيع السيولة بفروع مصرف شمال افريقيا بسقف 2500 دينار

توزيع السيولة بفروع مصرف الصحاري 3000 دينار

مصرف الجمهورية وكالة إسبيعة

يوم الأحد 1932022 للرجال

يوم الاتنين 2032023 للنساء

سقف السحب 2000 د.ل