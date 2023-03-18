شركة البريقة لتسويق النفط تدعو المواطنين لعدم الإزدحام وتؤكد توفر الوقود بأنواعه بمستودعاتها وبمحطات التوزيع

طرابلس 18 مارس 2023 (وال)- أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، توفر الوقود بأنواعه المختلفة بمستودعات الشركة وبمحطات التوزيع بكافة المناطق.

وطمأنت لجنة إدارة الشركة المواطنين بتوفر الوقود في كافة محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع والتي ستكون مفتوحة أمام الجمهور وعلى مدار الساعة واليوم، داعية لعدم الإزدحام أمام محطات التوزيع.

وأكدت الشركة أن عملية تدفق الوقود من المصدر تسير بصورة طبيعية من خلال الموانئ البحرية والمصافي المحلية.

وجددت شركة البريقة لتسويق النفط الدعوة لأصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود من قبل الشركات التابعة التوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة لديها بمنظومة المبيعات المركزية ووفقًا لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال