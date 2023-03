دعوات إلى إيجاد هوية اقتصادية لدولة ليبيا

عُقِدت بالعاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان “الهوية الاقتصادية لتنمية الشؤون المحلية”، بإعداد وتنظيم ورعاية منظمة “المسار الليبي” للتنمية أحد المنظمات الليبية العاملة في هذا المجال.

وحضر الورشة عدد من النخب والأكاديميين وقيادات من الإدارات الوسطى والإدارات العامة من أجهزة الدولة، ورجال أعمال ليبيين وخبرات ليبية متنوعة من مناطق مختلفة.

وتم خلال الورشة إلقاء عرض مرئي عن الهوية الاقتصادية لتنمية الشؤون المحلية من حيث (تشخيص الواقع، المفهوم، الإمكانات، المتطلبات، الرؤية).

كما تم مشاركة العديد من المداخلات والتساؤلات وتبادل الآراء الإيجابية.

وتوصل الحاضرون إلى عدد من التوصيات تمثلت في:

دعوة السلطات الليبية المختلفة لإيجاد هوية اقتصادية لدولة ليبيا بما في ذلك هوية اقتصادية محلية للمناطق

حث المهتمين من الخبرات والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية بدراسة وإقامة ورش العمل والمؤتمرات العلمية للوقوف على مدى أهمية إبراز الهوية الاقتصادية العامة والمحلية

إحاطة السلطات الليبية بأهمية رسم السياسات العامة للدولة في ظل اللامركزية والمركزية للبرامج التنموية

