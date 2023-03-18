بدء أعمال الكشف الدوري للوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي

بدأت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت 18 مارس 2023، البدء في إجراء أعمال الكشف الدوري على الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي ، والتي شملت استبدال كرسي التحميل للضاغط بمساعدة شركة سيمنس للطاقة الألمانية، وكذلك الكشف على المحول الرئيس للوحدة من قبل فريق الدعم الفني لشركة ألجيك للطاقة، ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بهدف دعم الشبكة والرفع من كفاءتها .

وأوضحت الشركة في بيان لها أن العمل جاري لغرض صيانة الوحدات الكهربائية والدخول بهم على الشبكة في أوقات لاحقة لتعمل بأقصى قدراتها الإنتاجية الكاملة .