ضبط ثلاث شاحنات محملة بالوقود الديزل المهرب بالواحات

جالو 18 مارس 2023 (وال)- أعلنت مديرية أمن الواحات ضبط عدد ثلاث شاحنات محملة بالوقود الديزل في طريقها للتهريب خارج البلاد وتحديدا لدول الجوار، ضمن جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الوقود.

وقالت المديرية – في منشور لها – إنه بناء على تعليمات مدير أمن الواحات جالو لواء خالد فرج العبار، بشأن تشكيل فريق عمل وتحري لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن المنطقة وتهريب مقدرات الشعب الليبي للدول الجوار، تم ضبط عدد ثلاث شاحنات محملة بالوقود الديزل واتخذت الإجراءات القانونية. (وال)

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