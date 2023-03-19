اقتصاد

إجراء أعمال الكشف الدوري على الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 18 مارس 2023 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء، البدء في إجراء أعمال الكشف الدوري على الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي.
وقالت الشركة – عبر مكتبها الإعلامي – إن اعمال الكشف والصيانة شملت استبدال كرسي التحميل للضاغط بمساعدة شركة سيمنس للطاقة الألمانية، إضافة إلى الكشف على المحول الرئيس للوحدة من قبل فريق الدعم الفني لشركة ألجيك للطاقة؛ ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بهدف دعم الشبكة والرفع من كفاءتها. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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