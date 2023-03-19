الرقابة على الأغذية توضح بشأن لحوم الجاموس الهندي والدور الرقابي حياله

طرابلس 18 مارس 2023 (وال)- أصدر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بيانًا توضيحيًا بخصوص ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن لحم الجاموس الهندي والدور الرقابي حياله.

وقال المركز – في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك – ” إنه جهة فنية يعمل حسب ما يرد إليه من الجهات التشريعية من قوانين ومواصفات قياسية حيال المواصفات التي تنظم نسب ومكونات المنتجات الغذائية أو تعميمات من جهات المعنية حيال منع توريد منتج”.

وأكد المركز أنه يختص بالإجراءات التي تتعلق بكافة التحاليل المخبرية اللازمة حسب ما نصت عليه المواصفة القياسية 604/2013، وهذا ما يتم فعليًا على جميع الشحنات الواردة عبر المنافذ بحيث تجري جميع التحاليل اللازمة ومن ثم يتم الإفراج عن الشحنات من عدمه بحسب البيان.

وأشار إلى أن منح الإذن بالاستيراد من عدمه فهو اختصاص أصيل للمركز الوطني للصحة الحيوانية، موضحًا بأن المركز مهمته فنية ويقوم بتنفيذ ما يحال إليه من تعميمات كتعليمات من جهة الاختصاص تمنع توريد منتج ما أو تطبيق مواصفة صادرة من الجهات المعنية والعمل عليها مخبريًا أو إحالة إذن الاستيراد من الجهات المختصة للمنتج وإجراء تحاليل اللازمة عليه صحيًا وقياسيًا ومن ثم منحه إذن الإفراج من عدمه حياله. (وال)

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