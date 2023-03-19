صندوق النقد الدولي: ليبيا بحاجة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة

توقع صندوق النقد الدولي تراجع فائض المالية العامة والحساب الخارجي في ليبيا، تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

وحذر الصندوق في تقرير له من مخاطر محيطة بالآفاق ممثلة في تراجع أسعار النفط؛ بسبب انخفاض النمو العالمي دون المتوقع، وتجدد الصراعات والاضطرابات الاجتماعية ما قد يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط.

وشدد الصندوق على الحاجة الماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة في ليبيا، وسرعه تحرك المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الكربون،

واعتبر الصندوق أن ليبيا تواجه مستقبلا تحديا جسيما يتمثل في الحد من اعتمادها على الهيدروكربونات مع تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص.

وتوقع الصندوق نمو إنتاج الهيدروكربونات في ليبيا بحوالي 15% خلال العام 2023 عقب زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا العام 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا العام 2023، كما توقع أن يواصل الإنتاج الارتفاع تدريجيا لاحقا.