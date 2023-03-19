تغييرات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 19 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 19 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8076 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1276 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8557 دينار، والدولار الكندي 3.5003 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2529 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2799 دينار، والدرهم الإماراتي 1.309 دينار، والدينار التونسي 1.5443 دينار، والدرهم المغربي 0.4635 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: