تراجع الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الأحد، تباينا مقابل الدينار، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة مصرف ليبيا المركزي تراجع متوسط سعر الدولار بفارق درهمين اثنين إلى 4.80 دينار مقابل 4.82 دينار الخميس.

وارتفع متوسط سعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.11 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 5.85 دينار مقابل 5.82 دينار الخميس.

في حين انخفض سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار من 1.31 دينار الخميس، بينما ثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يتغير سعر الليرة التركية حيث سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.