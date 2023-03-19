خسائر النفط الأسبوعية تبلغ الـ 12.5 %

أنهى النفط التعاملات منخفضاً أول من أمس متخلياً عن مكاسبه المبكرة إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور حيث بلغ متوسط التراجع في أسعار الخام خلال الأسبوع نحو 12.5 %.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3 % إلى 72.97 دولاراً عند التسوية بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 2.4%، ليبلغ 66.74 دولاراً. وخسر برنت نحو 12 % خلال الأسبوع مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 % منذ إغلاق يوم الجمعة قبل الماضية.