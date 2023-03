“الحويج”: وزارة الاقتصاد أحالت قانون حماية المستهلك للجهات المختصة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك “أحمد الكردي”، على ضرورة الاهتمام والدفع بملف حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الوزارة أحالت قانون حماية المستهلك للجهات المختصة كما قدمت مقترحًا بخصوص تأسيس هيئة لحماية المستهلك.

ونبّه “الحويج” خلال الاجتماع الذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، إلى أهمية دور الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك والأجهزة الضبطية لحماية حقوق المستهلك ومتابعة السوق المحلي، خصوصا وأننا مقبلين على شهر رمضان، مشددا على ضرورة التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والاتحاد والأجهزة الضبطية والرقابية لحماية المستهلك.

يذكر بأن الاجتماع حضره مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة “مرعي الدرسي” وعضو الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك “محمود غميض”.

