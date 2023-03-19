المالية تُحيل مرتبات شهر مارس إلى المصرف المركزي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بشهر مارس إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وفي مطلع مارس الجاري، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ورئيس الفريق الإعلامي بالوزارة فيصل الهمالي، إن الوزارة ستقوم بصرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الهمالي في بيان متلفز بث على حساب الوزارة أن مرتبات شهر أبريل سيتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد المتحدث، حينها أن الوزارة عاكفة حاليًا على صرف مرتبات شهر مارس لكافة القطاعات التي تمت مطابقة بياناتها على الجدول الموحد.