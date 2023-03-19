اعلان هام من وزارة المالية بشأن صرف مرتبات شهر مارس

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأحد، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مارس إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب صادر عنها، إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

ومطلع مارس الجاري، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ورئيس الفريق الإعلامي بالوزارة فيصل الهمالي، إن الحكومة ستقوم بصرف رواتب شهر مارس قبل شهر رمضان، مشيراً إلى إن مرتبات شهر أبريل سيتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد المتحدث، حينها أن الوزارة عاكفة حاليًا على صرف مرتبات شهر مارس لكافة القطاعات التي تمت مطابقة بياناتها على جدول المرتبات الموحد.