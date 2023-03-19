انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و 200 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية

انخفض إنتاج النفط الخام، اليوم الأحد 19مارس 2023، إلى مليون و200 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 937 مليون قدم مكعب، حيث إن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 710 ملايين قدم مكعب، و 111مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و86 قدما مكعبا لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 30 مليون قدم مكعب.