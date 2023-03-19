الحويج يؤكد أهمية دور الاتحاد العام لحماية المستهلك في متابعة السوق المحلي 

طرابلس 19 مارس 2023 (وال)- شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، على أهمية دور الاتحاد العام لحماية المستهلك والأجهزة الضبطية، لحماية حقوق المستهلك ومتابعة السوق المحلي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس السبت، تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك مع رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة مرعي الدرسي، وعضو الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك محمود غميض.

وأكد الحويج، أن الوزارة قامت بإحالة قانون حماية المستهلك للجهات المختصة، وتقديم مقترح بخصوص تأسيس هيئة لحماية المستهلك، منوهاً على ضرورة التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والاتحاد العام، والأجهزة الضبطية والرقابية لحماية المستهلك. (وال _طرابلس)

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