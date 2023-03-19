خلال اجتماعه مع وزير العمل والتأهيل.. “شكشك” يؤكد على حرص ديوان المحاسبة على تفعيل برامج الشباب وإنجاز مشروعات الوزارة

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك”، مع وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، وبحضور مدراء الإدارات المختصة بالديوان والوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي تواجه الوزارة في سبيل تنفيذ مشروعاتها خلال العام الحالي وبعض المشروعات والبرامج المتعثرة في السنوات السابقة من بينها برامج تدريب الشباب وتأسيس قاعدة البيانات بوزارة العمل وإمكانية توظيف المبالغ المتاحة في إنجازها.

كما أكد “شكشك” حرص الديوان على تفعيل برامج الشباب وإنجاز مشروعات الوزارة بشرط وجود خطة واضحة وبرامج محددة تتضمن الشرائح والأعداد المستهدفة، مع التحقق من ملائمة الأسعار وشمول برامج التدريب للشباب في مختلف ربوع البلاد .

وفي ختام الاجتماع أكد “العابد” إلتزام الوزارة بتوصيات الديوان الواردة في مراسلاته وتقاريره، وحرصها على إتمام إجراءات التعاقد بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية