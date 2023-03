“الحويج”يلتقي وفداً رفيع المستوى من فلسطين لوضع رؤية مشتركة حول التعاون الاقتصادي والصناعي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة احمد “محمد الحويج” اليوم الاحد، وفد رفيع المستوى من وزارتي الاقتصاد الوطني والتجارة بدولة فلسطين رفقة نائب السفير الفلسطيني لدى ليبيا وعدد من أصحاب الاعمال، لوضع رؤية مشتركة حول التعاون الاقتصادي والصناعي و زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض” و المدير العام بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “عبد العزيز الشاوش”

وناقش الحاضرين آلية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين وسُبل معالجتها، مطلعاً الوفد الفلسطيني على آلية تسجيل الشركات والعلامات التجارية وفق التشريعات الليبية، إضافة الى القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الاستثمار والذي يعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والاجنبي.

واستعرض الوفد الفلسطيني نتائج الزيارات الميدانية لعدد من الشركات الصناعية الليبية، حيث أشاد بجهود الحكومة في دعم وتطوير قطاعات الصناعة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي الذي يشهد نمو كبير.

و من جانبه أكد “الحويج” على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والانتقال نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي ، مشيراً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الفلسطينية والمستثمرين بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، مشدداً الى ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.

ونوه “الحويج” بأن ليبيا مقبلة على مرحلة بناء كامل لتطوير البنية التحية بكافة المناطق بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى تأطير وتنظيم لقاءات ثنائية لرفع مستوى التبادل التجاري و اقتراح انشاء غرفة تجارية مشتركة وتبادل القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة.

وحضر هذا اللقاء مديرو إدارات التجارة الخارجية و الشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

