قفزة جديدة..أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاحد 19 مارس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاحد) 19/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

واستمرت اسعار كسر الذهب بالارتفاع لليوم الرابع على التوالي في الاسواق الليبية مع استمرار ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً بشكل كبير.

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب1988.11 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب241.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب281.66 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب295.11 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب322.11 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب255 ~270 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 295 ~310 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~320 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب330 ~350 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب3.25 ~3.75 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار