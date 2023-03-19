“أبوجناح” يبحث مع السفير دولة فلسطين سُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في مجال الصحة والدواء

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح”، مع سفير دولة فلسطين لدى ليبيا “محمد رحّال” ، ووفد من غرفة التجارة ورجال الأعمال الفلسطينيين.

تناول الاجتماع مناقشة تعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين، في مجال تصدير الأدوية عبر تسجيل الشركات والمصانع الفلسطينية المصدرة للإمدادات الطبية، داخل وزارة الصحة الليبية.

وفي ختام الاجتماع ذكر رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، أنه اطّلع خلال زيارته الأخيرة لدولة فلسطين على مستوى الخدمات التي تقدمها شركات ومصانع الأدوية الفلسطينية والتي لها سابقة في تصدير الأدوية لدول الأردن والجزائر والسعودية، مشيدًا بجهودها في توسيع قدراتها وخطوط إنتاجها .

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