تصريحات جديدة للنائب العام بشأن “عمارات القوشي” ومصير ساكنيها والتعويضات

أكد النائب العام المستشار الصديق الصور إن من لديه حق في ” القوشي ” سوف يأخذه عدا ذلك فالمنطقة لن تعود لما كانت عليه .

وأضاف الصور في تصريحات صحفية نشرتها جريدة المرصد، إن غالبية شقق القوشي مُفتكّة بالقوة منذ 2011 وبعض قاطنيها اشتروها ( خلو ) من اشخاص لايملكونها، مضيفاً إن هناك من يطالب بالتعويض كمتضرر وساكن في شقة ثم ثبت انه يحتلها وبأنها ملك شخص آخر .

وقال الصور إن الجهات المختصة تحصر السكان وشخصيًا أضمن حصول كل صاحب حق على تعويضه، منوهاً إلى إن المنطقة غير صالحة للسكن وآيلة للسقوط وصدر بها قرارين إزالة في 2008 و 2012.

ونوه الصور إلى إنه اجتمع مع كثير من السكان والمُلاك وطمأنهم وتفهموا ضرورة تنفيذ قرار الإزالة، مشيراً إلى المنطقة تحولت لوكر مخدرات على مستوى ليبيا وقضايا كثيرة في عدة مدن ارتبطت بتجار القوشي.

وأكد الصور إنه تم ضبط 110 شخص خلال الحملة على الممنوعات في المنطقة وهو رقم كبير جدًا قياسًا بحجمها، مضيفاً إن بعض المتضررين من الحملة الأمنية يحاولون التشويش على عملنا بوقائع غير حقيفية.