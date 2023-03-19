“الدبيبة” يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة

قام رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد بعقد اجتماعاً لمتابعة مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة، ضم رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير التربية والتعليم “موسى المقريف”، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتا” وعدد من مديري الإدارات بوزارة التعليم وديوان المحاسبة.

وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات النهائية لانطلاق المشروع وفق التصاميم والمواقع المُعتمدة من فريق العمل المكلف.

حيث شدد “الدبيبة” على ضرورة التركيز على ثلاث برامج في هذا المجال، أهمها الجدول الزمني للتنفيذ والقضاء على مدارس الصفيح نهائيًا والمتابعة والإشراف الفني المتواصل، إلى جانب اعتماد خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس المتهالكة وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس وفق معايير محددة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمدارس.

كما ناقش الاجتماع خطة وزارة التربية والتعليم لتوفير الكتاب المدرسي ومستلزماته للعام الدراسي القادم في وقت مبكر، لضمان وصوله للطلاب والتلاميذ قبل بداية العام الدراسي.

وشدد رئيس الوزراء في هذا الملف على أن المشروع يجب أن يتم وفق جدول زمني، ووفق إجراءات شفافة وعادلة مؤكدًا عدم التهاون في تأخير توريده .

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