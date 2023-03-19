‏‏نوهت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الاحد السادة المسافرين عن تشغيل رحلاتها المباشرة بين معيتيقة وعمّان الأردن يوم غدا الأثنين الموافق 20 مارس لسنة 2023م .

وقالت الخطوط الجوية الليبية، أن موعد إقلاع الرحلة القاصدة عمّان الأردن رقم LN2821 سيكون على تمام الساعة 11:00 صباحاً بتاريخ 2023/03/20 .

وأشارت الى أن إقلاع رحلة العودة عمّان معيتيقة رقم LN2831 سيكون على تمام الساعة 14:30 مساًء بتاريخ 2023/03/20 .

عليه يطلب منكم التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة بـ 3 ساعات.

جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية الليبية ليوم الاثنين 20 مارس 2023م :