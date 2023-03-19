السيسي يبحث مع روسيا توطين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع وفدٍ روسي رفيع المستوى، آليات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، أوضح أن الطرفان شدّدا على الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الطرفين.

كما تضمن اللقاء خطوات تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا، بحسب فهمي.

وبحسب المتحدث الرسمي، فإن ملف التطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر كان حاضرًا في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد، وفقًا للمتحدث الرسمي.