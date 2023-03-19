اجتماع هام للدبيبة مع وزير التربية والتعليم بشأن مستجدات العملية التعليمة

عقد مساء اليوم الأحد، بديوان مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة، ضم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير التربية والتعليم موسى المقريف، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا وعدد من مديري الإدارات بوزارة التعليم وديوان المحاسبة.

وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات النهائية لانطلاق المشروع وفق التصاميم والمواقع المُعتمدة من فريق العمل المكلف.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التركيز على ثلاثة برامج في هذا المجال، أهمها الجدول الزمني للتنفيذ والقضاء على مدارس الصفيح نهائيا والمتابعة والإشراف الفني المتواصل، إلى جانب اعتماد خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس المتهالكة، وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس وفق معايير محددة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمدارس.

وأكد شكشك أن ديوان المحاسبة يعتبر إنشاء مدارس جديدة مشروعاً وطنيا، وخطوة تحسب لحكومة الوحدة الوطنية تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة.

كما ناقش الاجتماع خطة وزارة التعليم لتوفير الكتاب المدرسي ومستلزماته للعام الدراسي القادم في وقت مبكر، لضمان وصوله للطلاب والتلاميذ قبل بداية العام الدراسي.

وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة توفير الكتاب المدرسي وتوزيعه قبل بداية العام الدراسي، وفق جدول زمني وإجراءات شفافة وعادلة مؤكدا عدم التهاون في تأخير توريده .