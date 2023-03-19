كمين محكم يسفر عن ضبط 3 أشخاص متلبسين بسرقة اسلاك الكهرباء – تفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد عن تمكن الشرطة الكهربائية الواحات من ضبط أشخاص متلبسين بسرقة اسلاك خط الزويتينة سلطان 11 ك.ف.

وبعد ورود عدة بلاغات من الشركة العامة للكهرباء دائرة توزيع النهر اجدابيا لفرع الادارة العامة للشرطة الكهربائية الواحات مفادها قيام مجموعة أشخاص بسرقة اسلاك خط الزويتينة سلطان 11 ك.ف.

وعلى الفور تم فتح محظر تحري من قبل رئيس قسم التحقيق بالفرع وتكليف دوريات بمتابعة البلاغات ؛ حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط ثلاث أشخاص متلبسين يقومون بسرقة خط سلطان الزويتينه وهم شخص ليبي الجنسية واثنان من الجنسية المصرية.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بارتكابهم لواقعة السرقة وتم احالة المحظر الى النيابة العامة اجدابيا ؛ وجاري التحري على باقي المجموعة التي صدر في حقهم ضبط وإحضار بناء على تعليمات النيابة العامة.

جدير بالذكر أن هذا العمل جاء بناء على تعليمات مدير الادارة العامة للشرطة الكهربائية بشان تأمين وحماية مواد ومعدات الشركة العامة للكهرباء.