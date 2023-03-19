خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح عن وصول 79 مليون إلى فروع التجاري شرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول 79 مليون دينار إلى مطار بنينا ببنغازي قادمة من طرابلس مخصصة لفروع المصرف التجاري الوطني ، ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات شهري يناير وفبراير وعلاوات الأبناء والزوجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية