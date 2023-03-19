إنشاء 500 مدرسة.. مشروع على طاولة الحكومة وديوان المحاسبة

ناقش رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة، مشددا على اتباع الجدول الزمني إضافة إلى الإشراف الفني المتواصل، وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الأحد بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير التربية والتعليم موسى المقريف، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا ومديرين تابعين للوزارة والديوان.

كما حث الدبيبة على اعتماد خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس المتهالكة، وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس وفق معايير محددة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمدارس، حسب قوله.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة توفير الكتاب المدرسي وتوزيعه قبل بداية العام الدراسي، وفق جدول زمني وإجراءات شفافة وعادلة مؤكدا عدم التهاون في تأخير توريده، وفق تعبيره.

من جهته، أكد شكشك أن ديوان المحاسبة يعتبر إنشاء مدارس جديدة مشروعاً وطنيا، وخطوة تحسب لحكومة الوحدة الوطنية تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة.

هذا، وناقش الاجتماع خطة وزارة التعليم لتوفير الكتاب المدرسي ومستلزماته للعام الدراسي القادم في وقت مبكر، لضمان وصوله للطلاب والتلاميذ قبل بداية العام الدراسي، وفق إعلام الحكومة.

المصدر: حكومتنا

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