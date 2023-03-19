أستكمال صيانة خط نقل الطاقة “بوعطني – سي فرج جهد 400 ك.ف” المتوقف منذ فترة طويلة

بنغازي 19 مارس 2023 (وال)- أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن العمل جاري حاليًا على استكمال صيانة خط نقل الطاقة “بوعطني – سي فرج جهد 400 ك.ف” المتوقف منذ فترة طويلة.

وقالت الشركة عبر مكتبها الإعلامي إن الأعمال شملت تعليق البكر وسحب الصايلة تجهيزًا لسحب السلك الذي تنفذه شركة واحات الشاطئ بالتعاون مع شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال ستسهم في تحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بعد استكمال أعمال الصيانة.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتكثيف كل الجهود وتسخير كافة الإمكانات وتذليل الصعاب لإستكمال مشروعات خطوط نقل الطاقة بما فيها أعمال الصيانة، نظرًا لأهميتها القصوى في تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها. (وال)

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