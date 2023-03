“شكشك”و “العابد” يناقشان المشاكل التي تواجه وزارة العمل في سبيل تنفيذ مشروعاتها خلال العام الجاري

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد، خلال اجتماع مع وزير العمل و التأهيل”علي العابد” المشاكل التي تواجه وزارة العمل في سبيل تنفيذ مشروعاتها خلال العام الحالي و بعض المشروعات و البرامج المتعثرة في السنوات السابقة من بينها برامج تدريب الشباب و تأسيس قاعدة البيانات بالوزارة و إمكانية توظيف المبالغ المتاحة في إنجازها.

و أكد “شكشك” حرص الديوان على تفعيل برامج الشباب و إنجاز مشروعات الوزارة، بشرط وجود خطة واضحة وبرامج محددة تتضمن الشرائح و الأعداد المستهدفة، مع التحقق من ملائمة الأسعار و شمول برامج التدريب للشباب في مختلف ربوع البلاد .

ومن جانبه أكد “العابد” التزامه بتوصيات الديوان الواردة في مراسلاته و تقاريره، وحرصها على إتمام إجراءات التعاقد بما يتوافق مع القوانين و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وحضر الاجتماع مدراء الإدارات المختصة بديوان المحاسبة ووزارة العمل والتأهيل.

