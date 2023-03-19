مصلحة الآثار تحتفل بمناسبة افتتاح إرشيفها المركزي

طرابلس 19 مارس 2023 (وال)- نظمت مصلحة الآثار اليوم الأحد بطرابلس، احتفالية بمناسبة إفتتاح الأرشيف المركزي للمصلحة بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط.

وحضر الحفل وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي، ورئيس مصلحة الآثار محمد الفلوس، ورئيسة البعثة الأثرية العلمية لجامعة روما الثالثة ليزا موسو، وعددٍ من ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا وعددٍ من رؤساء المؤسسات والهيئات الوطنية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي – في كلمة له بالمناسبة – إن حكومة الوحدة داعمة وبشكل مستمر لكافة المشاريع الخاصة المتعلقة بالثقافة والمورث الوطني، مؤكدًا البدء في ترميم المتحف الوطني ليكون مواكب للعصر المتطور من حيث تقنيات العرض وأساليبه، حيث سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة في إطار دعم الحكومة للمشاريع الثقافية.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة الآثار محمد الفلوس – في كلمته خلال الحفل – أن افتتاح الأرشيف اليوم جاء تتويجًا لعمل متواصل تجاوز السبع سنوات، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء أرشيف مركزي يضم جميع الوثائق والصور المتعلقة بدأت منذ العام 2016، بهدف حفظ وتوثيق المادة الورقية التاريخية التي تعد ذاكرة دائمة التجدد لا غنى عنها للمصلحة.

وتخلل الحفل عرض مرئي تناول من خلاله وثيقة بصرية تختزل فكرة مشروع الأرشيف المركزي لمصلحة الآثار، وما يحتويه من أقسام كان أهمها “إرشيف الخرائط – إرشيف الصور – الإرشيف الإداري – معمل ترميم الورق”.

ويسعى القائمون على هذا الإنجاز إلى إيجاد شبكة مهنية محترفة لحفظ ورقمنه المادة العلمية الفنية التي توثق مسيرة العمل الأثري في ليبيا، وتشكل مرجعًا دائمًا لكل المواقع والإكتشافات الأثرية، وذلك لغرض تأسيس قاعدة معلوماتية يمكن لمصلحة الآثار نشرها وتسهيل تداولها بكافة الوسائل الحديثة. (وال)

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