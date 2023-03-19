رئيس لجنة الافراجات المالية يكشف عن آخر المستجدات

كشف رئيس لجنة الافراجات المالية إبراهيم أبو المغاير، الاحد عن دراسة اللجنة لفكرة الإفراجات المالية على دفعات لقفل الملف بشكل نهائي .

وقال أبو المغاير، في تصريحات تلفزيونية في برنامج عن قرب على قناة ليبيا الوطنية أن العدد الكلي للملفات المستلمة للافراجات المالية من جميع القطاعات بلغ 173.119 الف ملف مشيرًا الى أن العدد المستهدف والجاهز للإفراج 43 الف موظف .

وردًا على السؤال الأكثر تداولا ” هل توجد افراجات في شهر مارس” قال أبو المغاير، “لا اعلم هذا من اختصاص وزارة المالية نحن عملنا تنظيمي فقط متابعة ومطابقة وإحالة” .

وحول معلمي العقود، قال ابو المغاير أن عدد كبير من مراقبات التعليم قد تمت أرشفت بيانات معلميهم عن طريق منظومة الإفراجات ولا زالت بقية المراقبات تعمل على إدخال بيانات موظفيها مؤكدًا على أن جميع مراقبات التعليم مستهدفة بالإفراج .

وكشف رئيس لجنة الافراجات المالية على بدء إجراءات الافراجات المالية عن موظفي وزارة الحكم المحلي متوقعًا بأن ينجز هذا الملف مع بداية شهر رمضان الكريم.

وبشأن الافراجات المالية عن موظفي الرقابة على الأغذية والأدوية أكد أبو المغاير، عدم احالة أي ملفات بالخصوص .

وقال أبو المغاير، أن الإصحاح البيئي لديهم إجراءات مجموعة كبيرة منهم في لجنة الافراجات المالية.