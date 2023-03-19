وكالة أمريكية: مسح جيولوجي يكشف تفاصيل حوضين كبيرين للنفط والغاز في ليبيا وتونس

كشف تقييم لموارد النفط والغاز غير المكتشفة في “المسح الجيولوجي” التابع للحكومة الأمريكية أن ليبيا وتونس لديهما حوضان كبيران من الموارد.

أوضح التقييم الذي تابعته وترجمته من المحتويات المهمة لجريدة المرصد أن أول حوضين يقع في تونس ، وتحديداً في حقل “بودبوس” العملاق الممتد على طول السواحل التونسية الشرقية بين براً وبحراً ، ابتداءً من الشمال من المناطق الساحلية في مدينة بنزرت وخليج تونس ، مروراً بمنطقة الوطن القبلي “نابل”.

وبحسب التقييم فإن الحوض التونسي يواصل امتداده بعد منطقة “نابل” إلى منطقة الساحل ومدن القيروان وصفاقس وخليج قابس وصولاً إلى مدينة بن قردان والحدود البحرية مع ليبيا. ، ويمتد إلى أراضي الأخيرة حتى وصوله إلى مدينة مصراتة ، حيث يقع الحوض الثاني في النطاق الليبي ، ويمثله حقل في خليج سرت. في وسط البلاد.

وتابع التقييم أن الحوضين يحتويان على ما يقرب من 3.970 مليار برميل نفط ، بالإضافة إلى 38 ونصف تريليون قدم مكعب من الغاز و 1.470 مليار غاز مسال ، مما يشير إلى ظهور وتطور حوض سرت البحري من صدع نفطي متقدم يهيمن عليه. هبوط حراري.

وبحسب التقييم تم استخدام النظائر الجيولوجية لحساب تراكمات النفط والغاز غير المصاحبة وغير المعروفة ، ونسب المنتج المشترك لقياس أحجام الغاز المصاحب والسوائل الطبيعية منه كأساس لتقدير كميات من هذه الموارد غير المكتشفة في المناطق التي يوجد بها القليل من الاكتشافات أو لا توجد بها اكتشافات ، بما في ذلك حوض سرت البحري.

وأشار التقييم إلى وجود 64٪ من النفط ، و 80٪ من الغاز ، و 78٪ من السوائل الغازية غير المكتشفة في الحوض ، مما يعني أن أحداً لم يهتم بعد بالاستفادة منها. أدناه ، تنشر جريدة المرصد النص الكامل للتقييم باللغة الإنجليزية مع جداولها التفصيلية والرسوم التوضيحية من مصدرها المنشور والمتمثل في “برنامج موارد الطاقة العالمية ، الذي يأخذ الولايات المتحدة كنقطة انطلاق لعمله: