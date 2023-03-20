وفد فلسطيني يبحث في طرابلس تعزيز التعاون الاقتصادي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بديوان الوزارة في طرابلس، وفداً رفيع المستوى من وزارتي الاقتصاد الوطني والتجارة بدولة فلسطين رفقة نائب السفير الفلسطيني لدى دولة ليبيا، وعددا من أصحاب الأعمال، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، والمدير العام بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش.

وذكرت الوزارة، أن اللقاء يأتي لوضع رؤية مشتركة حول التعاون الاقتصادي والصناعي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

واطلع الوفد الفلسطيني على آلية تسجيل الشركات والعلامات التجارية وفق التشريعات الليبية، إضافة إلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الاستثمار والذي يُعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما ناقش الحاضرون آلية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين وسُبل معالجتها.

وأكد الحويج على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والانتقال نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الفلسطينية والمستثمرين بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، مشدداً على ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية بما يُحقق المنفعة لكلا البلدين، منوهاً إلى أن دولة ليبيا مقبلة على مرحلة بناء كامل لتطوير البنية التحية بكافة المناطق بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي.

واستعرض الوفد الفلسطيني نتائج الزيارات الميدانية لعدد من الشركات الصناعية الليبية، حيث أشاد بجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم وتطوير قطاعات الصناعة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي الذي يشهد نمو كبير، وفق قولهم.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى تأطير وتنظيم لقاءات ثنائية لرفع مستوى التبادل التجاري واقتراح إنشاء غرفة تجارية مشتركة وتبادل القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة.

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