الجديد يطالب الدبيبة والمنقوش بالرد على الرئيس التونسي “قيس سعيد”

الوطن|رصد

طالب الخبير الاقتصادي مختار الجديد، رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش بالرد على الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وقال الجديد، في منشور له عبر حسابه على فيسبوك: إن الرئيس التونسي قيس سعيد يمارس السياسة المبتذلة بمحاولة تصدير أزمته الداخلية للخارج، من خلال حديثه عن حقل البوري النفطي.

وأضاف أن تصدير الأزمات إلى الخارج أسلوب قديم ورخيص في السياسة يمارسه الحكام لإلهاء شعوبهم عن مشاكلهم الداخلية الحقيقة بحسب قوله.

وتابع أن هذا الحديث غير المسؤول من قبل الرئيس التونسي قد تكون له تداعيات سلبية على مسار العلاقات التاريخية بين الأخوة الأشقاء في البلدين، وهو ما يتطلب الرد وبشدة من الحكومة والخارجية الليبية.