الاقتصاد تبحث اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ، اليوم الأحد 19 مارس 2023، بالعاصمة طرابلس اجتماعا مع وفد من وزارتي الاقتصاد والتجارة بدولة فلسطين، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض لوضع رؤية مشتركة حول التعاون الاقتصادي والصناعي و زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأطلع الوفد الفلسطيني على آلية تسجيل الشركات والعلامات التجارية وفق التشريعات الليبية، إضافة الى القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الاستثمار والذي يعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد الحويج على ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.