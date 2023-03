تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاحد خلال اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير التربية والتعليم “موسى المقريف” ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتا” وعدد من مديري الإدارات بوزارة التعليم وديوان المحاسبة، مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة.

وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات النهائية لانطلاق المشروع وفق التصاميم والمواقع المُعتمدة من فريق العمل المكلف، كما ناقش خطة وزارة التربية والتعليم لتوفير الكتاب المدرسي ومستلزماته للعام الدراسي القادم في وقت مبكر، لضمان وصوله للطلاب والتلاميذ قبل بداية العام الدراسي، مشددا “الدبيبة” في هذا الملف على أن المشروع يجب أن يتم وفق جدول زمني، ووفق إجراءات شفافة وعادلة مؤكدا عدم التهاون في تأخير توريده .

وشدد “الدبيبة” على ضرورة التركيز على ثلاث برامج في هذا المجال، أهمها الجدول الزمني للتنفيذ والقضاء على مدارس الصفيح نهائيا والمتابعة والإشراف الفني المتواصل، إلى جانب اعتماد خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس المتهالكة وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس وفق معايير محددة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمدارس.

ومن جانبه أكد “شكشك” أن الديوان، يعتبر إنشاء مدارس جديدة، مشروعاً وطنيا وخطوة تحسب لحكومة الوحدة الوطنية تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة.

The post “الدبيبة” يتابع الإجراءات النهائية لانطلاق مشروع إنشاء 500 مدرسة جديد appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا