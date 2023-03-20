اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية تعقد اجتماعها الأول

طرابلس 19 مارس 2023 (وال)- عقدت اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية اليوم الأحد، اجتماعها الأول برئاسة وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري بحكومة الوحدة وسام خليفة الإدريسي.

وحضر الاجتماع بديوان وزارة المواصلات أعضاء اللجنة التي تضم كلا من وكيل وزارة الداخلية، ومدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المكلف، ورئيس جهاز خفر السواحل، ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية، ومدير مكتب أمن السفن والطيران بجهاز المخابرات، وأمين عام جهاز المخابرات العامة.

وقام رئيس اللجنة الرئيسية بمصلحة الموانئ والنقل البحري الكابتن محمد شليبطة بتقديم عرض مرئي يوضح الخطوات التي تم اتخاذها للإيفاء بمتطلبات الاتفاقية الدولية بالموانئ التجارية الليبية من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري في سبيل تحسين أداء وعمل الموانئ الليبية والعمل على خفض درجة السلامة في الموانئ الليبية إلى المستوى الأمني الأول بعدما كان لعدة سنوات في المستوى الثاني.

اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد المزيد من الاجتماعات بصورة دورية من قبل لجنة العليا لمتابعة الإجراءات المتخذة بالخصوص للمساهمة في إنسيابية العمل المينائي وفق المتطلبات والاتفاقيات البحرية الوطنية والدولية. (وال)

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