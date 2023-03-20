وصول 5000 رأس غنم إلى ميناء بنغازي قادمة من دولة رومانيا

أكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي وصول 5،000 رأس من الأغنام و400 رأس من الأبقار على متن السفينة “مارينا ” قادمة من دولة رومانيا.

وأوضح لتطبيق بكم الإخباري بأن الميناء لم يستقبل شحنات مواشي منذ أبريل العام 2021، وبأنه لم يفرض أي حظر على استقبال المواشي بالميناء، وبأن الكشف البيطري تم على متن الباخرة نظرا لعدم وجود حظائر ملائمة بالميناء.

وقال عضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي فتح الله بن رجب أن المواشي الموردة عبر ميناء بنغازي يأتي ضمن مبادرة وطنية لدعم أسعار لحوم المواشي لشهر رمضان المبارك والتي أطلقها عدد من التجار بمدن المنطقة الشرقية، مبينا بأن المواشي المستوردة استثمار للقطاع الخاص وبأن هناك شحنات قادمة خلال الفترة القريبة القادمة من دول أخرى.

وأرجع نقص الاستيراد الي عدم حصول التجار بمدن المنطقة الشرقية على اعتمادات مستندية من قبل مصرف ليبيا المركزي على مدى السنوات السابقة.