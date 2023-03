رداً على تصريحات الرئيس التونسي.. “وزير النفط”: قضية حقل البوري فصل فيها القضاء لصالح الدولة الليبية.. ويبدو أن الرئيس التونسي يقصد الجرف القاري

قال وزير النفط والغار “محمد عون” أمس السبت إن قضية حقل البوري مع دولة تونس فصل فيها القضاء الدولي عام 198‪2 لصالح ليبيا، وتقدمت بعدها الدولة التونسية للقضاء بطعن وتم رفض هذا الطعن.

وحول تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد”.. أشار “عون” إلى أن الرئيس التونسي أخطأ ويبدو أنه يقصد الجرف القاري، لافتا إلى أن الجرف القاري كان بشراكة بين ليبيا وتونس وبمقتضى اتفاقية أنشئت شركة مشتركة للنفط “جوينت أويل” عام 1988 لتقاسم الثروات النفطية والغازية بين البلدين وهذه الشركة لم تباشر العمل.

وأفاد “وزير النفط والغاز” أن هذه المنطقة بعيدة كل البعد عن البوري بحوالي 60.او 70 متر عن خط التقسيم وبعيد عن بحر السلام وحقل الجرف التي تقع كلها داخل خط التقسيم الذي حكمت به محكمة العدل الولية بين تونس وليبيا.

