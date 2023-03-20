الحكومة وديوان المحاسبة يتابعان الإجراءات النهائية لمشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أمس الأحد، عبد الحميد الدبيبة اجتماعا لمتابعة الإجراءات النهائية مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير التربية والتعليم موسى المقريف، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا.

وشدد الدبيبة على ضرورة التركيز على ثلاثة برامج في هذا المجال، أهمها الجدول الزمني للتنفيذ والقضاء على مدارس الصفيح نهائيا والمتابعة والإشراف الفني المتواصل، إلى جانب اعتماد خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس المتهالكة وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس وفق معايير محددة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمدارس.

كما تمت مناقشة توفير الكتاب المدرسي ومستلزماته للعام الدراسي القادم في وقت مبكر، لضمان وصوله للطلاب والتلاميذ قبل بداية العام الدراسي.