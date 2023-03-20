انخفاض أسعار النفط مع استمرار المخاوف المصرفية

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، للجلسة الثانية، بسبب مخاوف من أن المخاطر في القطاع المصرفي العالمي قد تتسبب في ركود قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود وقبل رفع محتمل لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في تسوية مايو 68 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 72.29 دولارًا للبرميل بعد خسارة ما يقرب من 12 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ديسمبر.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.16 دولارًا للبرميل، منخفضًا 58 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، بعد انخفاضه بنسبة 13 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل الماضي.

وسينتهي عقد أبريل يوم الثلاثاء وانخفضت العقود الآجلة لشهر مايو الأكثر نشاطا بنسبة 0.8 بالمئة عند 66.40 دولار.