كلية الزراعة بجامعة سرت تستعد لإقامةالمعرض الزراعي الثالث 

سرت 20 مارس 2023 (وال) – خصص الاجتماع الذي عقد بمدينة سرت، لبحث الاستعدادات لإقامة المعرض الزراعي الثالث تحت شعار (بالتنمية الزراعية نحقق أمننا الغذائي).

وضم الاجتماع عميد البلدية ورئيس جامعة سرت الدكتور ” سليمان الشاطر “، وأعضاء هئية التدريس واللجنة التحضيرية المكلفة من كلية الزراعة بالجامعة.

وأكد ” الشاطر ” خلال الاجتماع، على ضرورة التجهيز الجيد للمعرض والتواصل مع كافة المعنيين في القطاعين العام والخاص للمشاركة فيه.

وتم خلال الاجتماع، وضع الأسس الرئيسة للتجهيز للمعرض والفعاليات المصاحبة له. (وال _ سرت)

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